Marcello Nicolini incanta Venezia: Buffon e D’Amico conquistati dai moscioli di Portonovo

ANCONA- I moscioli e Marcello Nicolini, storico totem del ristorante il Laghetto di Portonovo, conquistano Venezia e diversi palati “vip” come quello del campione del Mondo Gianluigi Buffon e della giornalista, nonché compagna, Ilaria d’Amico. I due, così come tanti altri ospiti, erano presenti ad un evento gastronomico organizzato dall’Hostaria in Certosa il noto resort realizzato dai fratelli Alajmo sull’isolotto a nord-est di Venezia.

Sono stati cucinati circa 100 chili di moscioli con Nicolini che ha avuto modo di mostrare con maestria tutta la sua abilità. Nell’occasione, inoltre, è stata anche raccontata la storia del mosciolo selvatico di Portonovo autentica eccellenza della cucina italiana. A proposito di calcio e vip, i moscioli di “Marcello” sono anche uno dei piatti preferiti del CT della Nazionale Roberto Mancini che spesso e volentieri si reca a Portonovo per degustarli.