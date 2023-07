Sorpresi con la marijuana alle 4 di notte, coppia denunciata

ANCONA - Fermi accanto a un'auto in sosta, la polizia si avvicina e nella borsa di una ragazza trova involucri di marijuana. Stessa sostanza è stata trovata anche nella vettura, di proprietà del ragazzo. E' successo intorno alle 4 della scorsa notte in via Madre Teresa di Calcutta. Entrambi sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.