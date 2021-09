Sapori di casa nostra, il Fumè di Maciste spopola: le visualizzazioni sono alle stelle

Il Fumè di Maciste, in arte Stefano Marzi, sempre più famoso e popolare. Nelle Marche, in Italia e sul web dove anche GialloZafferano – pagina leader del settore culinario – gli ha dedicato uno speciale. I suoi maccheroncini accomunano tutti, da Castelplanio a Milano passando per il sud con i clienti che arrivano da tutto lo stivale per provarlo.

Marzi, oltre ad essere un cuoco provetto, è anche campione di bodybuilding over70 e si è spesso reso protagonista di alcuni cooking show che lo hanno reso celebre. Sul web la ricetta ha ottenuto 24mila like su Instagram e 30mila visualizzazioni su Youtube: «Con le mie imprese di cucina ho fatto grande Castelplanio – ha confessato “Maciste” davanti alle telecamere di GialloZafferano- E non finisce qui. Il fumè bianco con rucola e limone? Nuova ricetta ma un vero successo»