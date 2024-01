Il serbatoio dell’auto manomesso con lo zucchero poi la minaccia: «Gli brucio casa». Marito a processo

ANCONA - Si erano separati da pochi mesi e la moglie aveva iniziato a subire dispetti. Prima lo zucchero nel serbatoio dell’auto, poi le minacce indirette fatte ad un suo parente ma rivolte a lei. «Appena esce di casa gliela brucio». Con l’accusa di minacce aggravate è a processo al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, un albanese di 47 anni. Ieri in aula è stata sentita la moglie che lo ha denunciato nel settembre del 2020. La donna, 45 anni, albanese anche lei, avrebbe subito due atti intimidatori. Un giorno aveva preso l’auto per andare a prendere il figlio a scuola ma al semaforo il veicolo si era fermato improvvisamente. Portato il mezzo dal meccanico l'officina le aveva riscontrato un danno alla pompa di benzina ed era stata riparata. Dopo pochi giorni di nuovo lo stesso problema.

Il meccanico trovò dello zucchero nei tubi della benzina. Il sospetto era caduto nell’ex. Altri episodi strani erano accaduti in quei giorni, dal garage di proprietà della donna erano spariti una motozappa e un tagliaerba. La vittima ieri ha testimoniato in aula raccontando anche dei maltrattamenti subiti per cui aveva fatto denuncia ma furono archiviati. In aula ha detto di avere ancora paura delle ritorsioni del coniuge. La sentenza è prevista per l’11 novembre.