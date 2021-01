Decine di multe da Natale all'Epifania, tra chi vuole pulire l'auto e chi fa spesa a mezzanotte

Durante le ultime festività appena trascorse i carabinieri della compagnia di Ancona hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con l'obiettivo di vigilare sul rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19 imposte dal decreto ministeriale. Nonostante si sia complessivamente registrato un comportamento rispettoso delle regole da parte degli anconetani, sono state 30 le persone multate per l'insussitenza di reali necessità allo spostamento o per il mancato uso della mascherina.

Scuse bizzarre e confusione generalizzata: durante le festività non sono mancati i casi di chi, in barba alle regole, ha deciso di uscire senza preoccuparsi di seguire le regole. Nello specifico, la notte di Santo Stefano un uomo è stato fermato dai militari a mezzanotte. Alla richiesta di fornire una giustificazione lui ha detto di dover andare a prendere il latte. Eccentriche spiegazioni anche per un automobilista che ha detto di trovarsi in strada perché aveva necessità urgente di pulire le ruote della sua automobile. Il giorno di Natale, invece, alle 17,30 due donne sono state fermate in via XXIX Settembre mentre passeggiavano senza mascherina e, sempre in quei giorni, i carabinieri hanno multato un uomo che passeggiava serenamente con la sua bici in piazza XIV novembre.