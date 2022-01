Acquaroli: «Marche in giallo per altri 7 giorni, si accende una speranza»

«Per questa settimana restiamo in zona gialla, con una piccola speranza che si accende anche per il futuro. L'andamento sta cambiando soprattutto nelle terapie intensive».

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dopo aver ipotizzato l'altro giorno un passaggio dalla zona gialla alla zona arancione entro fine mese, appare confortato dai dati degli ultimi tre giorni. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 51 mentre il 17 gennaio erano 64. «Tre giorni non fanno da soli una tendenza netta, ma seppure con un margine molto ridotto, al termine di questa settimana siamo tornati ad avere due dei tre indicatori al di sotto della soglia della zona arancione- conclude Acquaroli- quello dei ricoveri in terapia intensiva, che da due giorni è sceso sotto la soglia limite e quello in area medica». (Agenzia Dire).