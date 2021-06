Zona bianca, il 21 giugno potrebbe essere la data delle Marche: gli scenari

Come cambiano i colori delle regioni? Con la curva epidemiologica in netto calo, l'Italia fa un nuovo e decisivo passo verso la normalità. Come sempre bisognerà attendere il consueto monitoraggio settimanale del venerdì sull'andamento dell'epidemia redatto dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, ma è possibile fare alcune previsioni. Da lunedì 7 giugno 2021 altre quattro regioni italiane dovrebbero passare in zona bianca, la fascia di rischio covid meno restrittiva. Sono la Liguria, il Veneto, l'Abruzzo e l'Umbria, che dovrebbero aggiungersi a Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, regioni in zona bianca dal 31 maggio. Da lunedì 7 giugno, dunque, l'Italia dovrebbe diventare sempre più bianca, con sette regioni in totale nell'area di rischio minore.

Tre settimane consecutive con un'incidenza inferiore a 50 casi covid ogni centomila abitanti fanno scattare la zona bianca. L'andamento dell'epidemia è in deciso miglioramento e per questo nel mese di giugno altri territori guadagneranno il bianco. Dal 21 giugno, invece, dovrebbe toccare ad altre sette regioni, comprese le Marche.