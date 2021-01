Zona arancione, fioccano le multe per violazione del coprifuoco e uscita dai comuni

Fioccano le multe nel weekend per violazione delle normative anti Covid. Sabato 16 gennaio i carabinieri del Norm di Ancona hanno multato 15 persone per violazione del coprifuoco stabilito per legge dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Inoltre domenica 17 gennaio sono state sanzionate una decina di persone che hanno violato il divieto di spostamento tra Comuni uscendo dai propri confini di residenza senza una valida motiazione tra quelle previste sull'autodichiarazione.