Vendeva borse copiate dalle grandi griffe: denunciata la responsabile del negozio

Vendeva nel suo negozio borse e zaini quasi uguali per stile e colori a quelle griffate Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino e Louis Vuitton. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato in un negozio di Civitanova Marche 205 articoli di pelletteria mentre la responsabile è stata denunciata per ricettazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.

I militari, visti i materiali impiegati, il confezionamento e il prezzo di vendita praticato, hanno avviato un controllo minuzioso nel negozio rilevando l’assenza di idonea documentazione che legittimasse l’uso dei marchi. La responsabile dell’esercizio è stata denunciata, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata per i reati di ricettazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. I finanzieri, inoltre, daranno seguito ad una verifica della posizione fiscale della commerciante al fine di individuare eventuali ulteriori profili di irregolarità nella gestione dell’attività.