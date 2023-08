"Documenti prego", caos durante un controllo. Li prende e li lancia ai poliziotti: "Sono Dio"

"Non ho paura di nessuno, io sono Dio". Ha risposto così agli agenti che poco prima lo avevano fermato per un controllo. Lui, un italiano di 50 anni, è stato prima portato in ospedale e poi denunciato. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri in via XXV Aprile.

L'intervento degli agenti è iniziato poco dopo le 20 quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un uomo che, senza apparente motivo, tentava di fermare i veicoli in transito posizionandosi in mezzo alla strada. I poliziotti hanno quindi raggiunto la zona e chiesto i documenti all'uomo per l'identificazione. Una richiesta che ha fatto innervosire il 50enne che invece di consegnare le tessere ha pensato bene di lanciare verso gli agenti cellulare, carta d'identità e tessera sanitaria. Invitato a calmarsi l'uomo ha iniziato ad urlare affermando di essere Dio, di non avere paura di nessuno e di essersi iniettato in vena una dose di cocaina.

La vicenda ha rischiato di degenerare quando il 50enne ha preso un poliziotto per il collo. A quel punto i poliziotti, dopo aver richiesto l'intervento del 118, lo hanno immobilizzato e portato in Questura. Dopo l'identificazione è stato caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette dove ha continuato il suo show prima di essere definitivamente riportato alla calma. Per lui è scattata la denuncia.