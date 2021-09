Wustel farciti di chiodi, torna l'allarme: in pericolo gli animali del quartiere

Torna il pericolo bocconi killer per cani e gatti del capoluogo dorico. A informare la cittadinanza è l'Oipa di Ancona che in un post specifica: "Precisamente in piazza Cavour ci segnalano dei wustel con chiodi all'interno. Sono presenti i carabinieri che stanno facendo controlli e indagini. Prestate attenzione ai vostri animali, cani al guinzaglio e lontano dalla zona e gatti in sicurezza a casa".

L'ultimo avvistamento nella zona del centro risale a luglio di quest'anno quando erano stati scovati degli strani pezzi di pane ricoperti da una polvere verde mentre a Brecce Bianche gli agenti di polizia locale e i carabinieri avevano rintracciato il responsabile delle esche "farcite" di chiodi. Si trattava di un anziano di 85 anni.