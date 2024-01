Macché ordinanza e videocamere! Rifiuti, muretti danneggiati e scorribande di writers (dietro la scuola elementare)

ANCONA - Bottiglie a terra e sui muretti, panchine segnate da scritte e graffiti, secchi dell'immondizia che strabordano di rifiuti. Un altro giro nell'inciviltà in centro. Siamo tra piazza Malatesta e via Scosciacavalli, presi di mira dai vandali sopratutto al calar del sole. Residenti indignati. C'è chi, seppure a microfoni spenti, chiede espressamente che le spese di pulizia e riparazione gravino sugli incivili, che non si fermano neppure davanti ai cartelli di "area videosorvegliata" o all'ordinanza anti-degrado.

Non solo la zona del Passetto o il corso, dunque. Una delle zone peggiori è proprio intorno a quella che viene comunemente chiamata "piaza pajola", alle spalle delle scuole Maestre Pie Venerini. A terra ci sono anche vetri rotti e alcuni muretti risultano danneggiati (non certo da tempo e intemperie): spaccati, sbeccati, vistosamente colpiti con oggetti pesanti: «Chi fa queste cose dovrebbe essere costretto a ripulire o a pagare persino il triplo», spiega un residente. «Devono pagare, sono vandali, ma dipende anche da come le famiglie li hanno tirati su», spiega un altro passante.