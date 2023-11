Scrivono sui muri del centro storico, denunciati i fidanzatini writers

ANCONA - Imbrattano con i pennarelli la scalinata di san Cataldo, denunciata una coppia di ventenni. I fidanzatini, secondo quanto ricostruito dalla polizia, hanno scritto anche sul camminatoio nei pressi di via San Pietro. Sporcata anche la vetrata di una finestra di una struttura pubblica.I fatti risalgono al 21 ottobre scorso. Ad incastrare la coppia sono state le videocamere di sorveglianza.

Sul fatto, il vicesindaco Giovanni Zinni: "Ringrazio gli operatori della Polizia di Stato per aver individuato i responsabili dell'imbrattamento di alcuni muri della città. Questo episodio, purtroppo non isolato, ci impegna a dover prendere presto dei provvedimenti amministrativi. Queste condotte disdicevoli producono un aumento del degrado che è inaccettabile da tutti i punti di vista. Il decoro riparte anche da qui, non lasciando impuniti certi comportamenti".