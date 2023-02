Tornano in Italia i 4 writers arrestati in India lo scorso ottobre, tra loro anche l'anconetano Baldo Sasha

ROMA - Incubo finito per i 4 writer italiani arrestati lo scorso ottobre in India. Il loro volo è atterrato in Italia nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio. Tra di essi anche Baldo Sacha di Monte San Vito, Daniele Starinieri di Spoltore oltre a Gianluca Cudini di Tortoreto e Paolo Capecci di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno. Tutti e quattro erano stati accusati di aver imbrattato i vagoni della metropolitana di Ahmedabad, la capitale del Gujarat.

Assistiti dall'avvocato Vito Moreno e con l'assistenza del consolato italiano di Mumbai i writer hanno ottenuto dalle autorità indiane il permesso di rientrare. Fonti del consolato confermano che per tutto il periodo in cui sono rimasti agli arresti domiciliari i quattro giovani sono stati trattati bene.