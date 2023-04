Su Wishraiser la raccolta fondi per la sede centrale della Croce Rossa di Senigallia

“INSIEME PER CROCE ROSSA SENIGALLIA” è il titolo della campagna che il locale Comitato ha lanciato, su Wishraiser, per raccogliere fondi da destinare al ripristino della storica sede centrale. Purtroppo, come quasi tutti gli immobili del quartiere, anche i locali che ospitavano lo sportello sociale e il magazzino dei generi di prima necessità sono andati distrutti durante l’alluvione del 15 settembre.

Oltre ad aver perso ingenti quantitativi di cibo, abiti e prodotti per l’igiene quotidiana, che quotidianamente i nostri volontari distribuiscono alle persone più vulnerabili del nostro territorio, tutto il materiale e le strutture sono andati perduti. Frigoriferi, mobili, i computer, impianti elettrici e murature interne sono stati irreparabilmente danneggiati, così come un veicolo di servizio. I costi dei lavori per rendere la sede nuovamente operativa sono notevoli e solo parzialmente coperti dall’assicurazione..