Weekend sicuro in centro: la polizia presidia il territorio

Territorio sotto controllo per trascorrere un weekend tranquillo. Domani pomeriggio, 19 febbraio, la polizia di Ancona sarà presente per le vie del centro come di consueto per la prevenzione e la sicurezza urbana.

Saranno presenti gli agenti cinofili in piazza Cavour, i Reparti prevenzione crimine in Piazza Roma, altri agenti disseminati in Piazza Pertini senza dimenticare il poliziotto di prossimità per le vie dello shopping.