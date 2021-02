Lavori per la nuova illuminazione del frontemare, ecco le modifiche alla circolazione

La prima fase, che si concluderà il giorno 9 febbraio, riguarderà le vie Pizzecolli tratto compreso fra via Matas e via Bernabei con interdizione alla circolazione veicolare

Per consentire i lavori di installazione della nuova illuminazione del frontemare di Ancona con la realizzazione dell’area di cantiere sono stati stabiliti provvedimenti limitativi della circolazione dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18. La prima fase, che si concluderà il giorno 9 febbraio, riguarderà le vie Pizzecolli tratto compreso fra via Matas e via Bernabei con interdizione alla circolazione veicolare; via Matas obbligo di proseguire dritto con direzione Piazza Stracca; Piazza San Francesco obbligo di svolta a destra con direzione Piazza Stracca; Piazza Stracca interdizione dal traffico veicolare per i mezzi autorizzati con direzione Piazza San Francesco. La seconda fase dal giorno 10 febbraio 2021 al giorno 19 febbraio 2021 prevede le seguenti modifiche alla circolazione:

Via Pizzecolli tratto compreso fra Piazza San Francesco e Piazza Stracca, interdizione alla circolazione veicolare; via Matas obbligo di svolta a sinistra con direzione Piazza della Repubblica; Piazza San Francesco obbligo di svolta a sinistra con direzione Piazza della Repubblica;

Piazza Stracca divieto di sosta e fermata su tutta la piazza; via Ferretti interdizione del traffico veicolare con direzione Piazza del Senato - Piazza Stracca; Piazza Dante divieto di sosta e fermata per una lunghezza corrispondente a 180 m.

Per i mezzi di Anconambiente non ci saranno limitazioni alla loro circolazione qualora transitino al di fuori delle fascia di chiusura sopra citate.