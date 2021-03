Grossa voragine in strada, camion non riesce ad evitarla: arrivano i soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 8, ad Osimo in via della Croce Rossa per una voragine che si è improvvisamente aperta lungo la strada. Un camion è rimasto coinvolto, rischiando di rimanerci incastrato. La squadra dei pompieri di Osimo ha rimosso il mezzo e messo in sicurezza la zona dell'intervento insieme ai tecnici del Comune di Osimo e la Polizia locale. Per fortuna si segnalano persone coinvolte.