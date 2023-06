Maltempo, frana e voragine: circolazione in tilt, vigili del fuoco sul posto

FABRIANO - I Vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte nella zona di Fabriano a causa delle intense piogge cadute nella giornata di ieri. Nella frazione di Attiggio si è formata una piccola frana con un’estensione di circa 150 metri che ha creato qualche problema alla circolazione stradale. Non si riscontrano danni a persone o cose. Ad Attiggio, lungo via Cupa, si è creata una voragine nella pubblica via con una lunghezza di circa due metri. Anche qui non risultano danni a persone o cose. In tutti e due gli interventi la Squadra di Fabriano ha provveduto a mettere in sicurezza le aree coinvolte. Sul posto anche la polizia locale e il personale dell’Ufficio tecnico del Comune