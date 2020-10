Si apre una falla, la vongoliera inizia ad imbarcare acqua: soccorritori al porto

ANCONA - Si era aperta una falla e per questo la vongoliera stava imbarcando pericolosamente acqua. Ad intervenire, questa mattina, i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare e mettere in sicurezza il mezzo.

I pompieri hanno raggiunto la barca in mare aperto, iniziando immediatamente ad aspirare l'acqua utilizzando due motopompe. Appena ci sono state le condizioni per la navigazione è stata accompagnata all'interno del porto, nella zona addetta alla riparazione delle barche. Sul posto anche la Guardia Costiera. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.