Vongole non tracciate: troppe e abbandonate in banchina, sequestrati 7.500 chili

ANCONA - Più vongole di quelle consentite dalla normativa e neppure tracciate: sequestrati 7.500 chili di prodotto ittico al porto di Ancona da parte del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.

600 chili erano stati trovati abbandonati in banchina e per due società sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a40.500 euro. Il pescato, ancora vivo, è stato rigettato in mare