Pesca illegale tra il Cardeto ed il Passetto. Sequestrati 7 quintali di vongole: multa da 21mila euro

ANCONA - Dopo il sequestro di 4mila esemplari di ricci di mare della scorsa settimana, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona in cooperazione con il personale della locale Guardia Costiera, hanno

eseguito un nuovo sequestro di 700 chili di vongole, irregolarmente pescate lungo il litorale di Ancona, tra il Parco del Cardeto e il Passetto.

I finanzieri hanno avvistato nella notte un natante sospetto con luci spente, con un individuo a bordo intento a pescare. Nel frattempo l’equipaggio della motovedetta ha allertato le pattuglie del Reparto Operativo Aeronavale e della Guardia Costiera. Saliti a bordo dell'imbarcazione i finanzieri hanno trovato 70 sacchi di vongole pronte per essere immesse sul mercato. Il pescato però è risultato privo dei documenti di tracciabilità e salubrità. Nei guai il soggetto a bordo del natante. L'uomo infatti non aveva nessuna licenza di pesca. Gli sono state contestate numerose violazioni, tra cui la detenzione abusiva di prodotto ittico, l’esercizio della pesca di vongole in tempo non consentito con attrezzature vietate e il superamento del quantitativo consentito. Ora dovrà pagare una multa di 21mila euro. Il prodotto ittico sequestrato è stato immesso nuovamente in mare.