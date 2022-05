Vongole “illecite” e pronte per essere vendute: sequestrati 460 chili nel porto di Ancona

ANCONA- 460 chilogrammi di vongole pronte per essere commercializzate ma “illecite” dal punto di vista della documentazione sanitaria sono state sequestrate (con due interventi separati) dai finanzieri della Stazione Navale di Ancona nell'area portuale anconetana nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio della zona. Al momento del sequestro, in seguito ad una capillare attività di controllo, i trentotto sacchetti dal peso di circa 12 chili ciascuno risultavano privi di tracciabilità sanitaria e pronti per essere messi in commercio, probabilmente destinati alla vendita fuori dal circuito ufficiale.

I due responsabili sono stati sanzionati per un ammontare complessivo a 8000 euro con annesso sequestro delle attrezzature da pesca, nonché ovviamente del prodotto. Le vongole sequestrate sono state successivamente reimmesse in mare, a seguito di quanto disposto dall’Autorità Sanitaria veterinaria.