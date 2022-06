Inghiottito dalla vongolara che si capovolge, muore un uomo

FALCONARA - Tragedia in mare questa mattina: una vongolara si è rovesciata a circa mezzo miglio dalla costa. A bordo vi erano due marittimi, uno è stato tratto in salvo da un'imbarcazione vicina mentre per l'altro, il capitano, 57 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' rimasto intrappolato all'interno dell'imbarcazione, a quanto si apprende nella plancia di comando.A lanciare l'allarme sono state le altre vongolare che si trovavano in mare all'alba per pescare e che, vedendo l'imbarcazione rovesciata, hanno prestato subito soccorso e lanciato l'sos via radio.

Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e portato al porto di Ancona. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presente sul luogo dell'intervento anche la Capitaneria di porto. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Essendoci il mare calmo potrebbe essersi trattato anche di un guasto a bordo o la conseguenza di una collisione. Al momento tutte le ipotesi sono aperte.

«Al momento - fa sapere la Capitaneria di porto - si sta procedendo al recupero del relitto, rimasto semi affiorante in mare poco più a nord del pontile della raffineria dell’Api. Sono tutt’ora in corso le indagini a cura della Capitaneria di Porto».