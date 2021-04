Volontari 2hands Ancona ripuliscono l’antico sentiero del Borghetto, recuperati 725 chili di rifiuti

Oltre 55 volontari si sono ritrovati domenica mattina al parco dei cani di Posatora, richiamati dalle associazioni per la tutela ambientale 2hands Ancona e Giovani Piero Alfieri. Il gruppo ha supportato la bonifica dell’antico sentiero del Borghetto, sovrastante la Flaminia, ripulendo tutta la zona in un paio d’ore.

Il tratto, che si estende per oltre 2 chilometri, permetterebbe di raggiungere a piedi o in bicicletta Torrette da Posatora e viceversa, con un meraviglioso affaccio sulle spiagge e sulla baia di Ancona. Il percorso si rivelerebbe una vera e propria alternativa green alla trafficata e pericolosa via Flaminia e per questo il comitato Antico Sentiero del Borghetto si è attivato su Facebook, per intraprendere iniziative dedite al recupero del sentiero riunendo volontari e cittadini.

2hands Ancona, che nel primo trimestre del 2021 ha recuperato più di due tonnellate e mezzo di rifiuti da spiagge e parchi del capoluogo, ha subito risposto alla chiamata schierando insieme ai Giovani Piero Alfieri più di 55 volontari. Insieme i ragazzi hanno rimosso 725 kg di rifiuti fra pezzi di carrozzeria di automobili, una decina di finestrini, 5 lavandini e diversi bidet, una vera e propria discarica a cielo aperto dismessa grazie all'impegno dei volontari. 2hands Ancona organizza cleanup ogni weekend e invita tutti i cittadini a partecipare o a supportare gli interventi, restando aggiornati sulle pagine social dell'associazione.