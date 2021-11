Decollato il nuovo volo Ryanair da Ancona, la meravigliosa Cracovia è ora più vicina

Decollato ieri 31 ottobre il primo volo Ryanair per Cracovia. Il volo è atterrato ad Ancona alle ore 14.05 e ripartito alla volta della città polacca alle ore 14.10 con 138 passeggeri a bordo. Il volo avrà cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica dando la possibilità ai passeggeri in partenza da Ancona di trascorrere sia un’intera settimana che un weekend lungo in Polonia.

I legami tra le Marche e la Polonia sono molteplici sia da un punto di vista storico che culturale e religioso e grande interesse suscita tra i polacchi Loreto, meta di pellegrinaggi e visite. La Polonia, inoltre, rappresenta una meta appetibile sia per il turismo outgoing che per la clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio polacco. «Con questa ulteriore destinazione si rafforza il network internazionale dell’aeroporto di Ancona ed il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche. Ciò permetterà di intensificare e approfondire la collaborazione in campo culturale, economico, dell’educazione e del turismo» commenta l’Ing Carmine Bassetti, A.D. di Ancona International Airport.