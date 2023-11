Vetrate “trappola” al Passetto per i volatili. Animalisti scrivono al Comune: “Mettete sagome anticollisione”

ANCONA - Se da un lato proteggono le persone facendole ammirare un paesaggio a picco sul mare, dall’altro sono letali per diversi volatili trovati morti proprio a ridosso delle vetrate. Siamo all’ascensore del Passetto dove si sta compiendo uno sterminio di uccellini. I volatili ci sbattono contro ferendosi gravemente e nei peggiori casi morendo. Il fenomeno è sempre più ricorrente tanto che ha messo in allarme le associazioni animaliste che da un mese chiedono al Comune di intervenire per fermare la strage. A farsi portavoce per le associazioni quali Lav, Amici Animali, Anta, Balzoo Odv, Banco Italiano alimentare zoologico, Oipa e Leidaa emergenze, è stata l’Enpa, l’ente nazionale della protezione animali. Ha scritto all’assessore Orlanda Latini, con delega alla tutela degli animali, per chiedere un intervento urgente agli ascensori del Passetto per proteggere l’avifauna. «Con le sue vetrate - scrive l’Enpa - l’ascensore si sta rilevando una trappola mortale per l’avifauna selvatica. Come è noto gli uccelli non percepiscono la presenza del vetro e conseguentemente vanno ad impattare violentemente contro i pannelli che, a seconda della luce, riflettono l’immagine della vegetazione o a causa della trasparenza lasciano chiaramente visibile la vegetazione e l’ambiente naturale.

Numerosi cittadini e anche alcuni turisti ci segnalano il ritrovamento di esemplari di capinera, occhiocotto, passero, cardellino e molte altre specie, rinvenuti davanti le vetrate dell’ascensore morti o agonizzanti. Oltre che un triste spettacolo si tratta di una inaccettabile perdita per la biodiversità e di quel patrimonio indisponibile dello Stato qual è la fauna selvatica, tutelata ai sensi della legge 157 del 1992. È dovere di ogni amministrazione proteggerla e tutelarla». La soluzione sarebbe applicare nei vetri delle sagome anticollisione, che rappresentano uccelli in volo, in modo che i volatili, alla loro vista, possano cambiare direzione. Insomma dei comuni adesivi, neri, per creare l’effetto controluce. Anche il Wwf ha scritto al Comune e ha inserito nella lettera pure il Parco del Conero per chiedere tutele per il falco Pellegrino che nidifica nella falesia.