Volata per le comunali 2023, Simonella: «Noi compatti e operativi». Pelosi: «Al lavoro sul programma»

ANCONA - Non c’è ancora la data dell’election day per le amministrative 2023, ma le squadre in campo cominciano già a dare i primi calci al pallone. Ieri (18 gennaio) durante la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Daniele Silvetti per il centrodestra sono partite le prime frecciate: dall’operazione verità sui conti in rosso di Conerobus ai finanziamenti che non ci sarebbero per la ristrutturazione del Mercato di Piazza d’Armi. Affermazioni che non potevano lasciare indifferente il centrosinistra, ma soprattutto la candidata Ida Simonella che ha risposto a tono. Sul Mercato del Piano: «se uno avesse letto i bilanci avrebbe visto che c’è un mutuo previsto dal Piano triennale delle opere pubbliche - ha affermato - ed è l’unico progetto che abbiamo deciso di avviare senza attendere i finanziamenti pubblici, come ad esempio quelli del Pnrr, per non rimandare ulteriormente». Il mutuo per il restyling del mercato è di circa 7 milioni di euro: «qualche aggiustamento lo faremo - ha proseguito Simonella - ma per fine febbraio i lavori vanno in gara d’appalto». Intanto è partita la demolizione della vecchia struttura e la candidata del centrosinistra fa chiarezza: «i 700mila euro per i lavori di demolizione c’erano già ed erano già stati impegnati. Se si conoscono i meccanismi amministrativi, si dovrebbe sapere che senza soldi non si potrebbe dare avvio a nessun tipo di lavoro». Mentre su quella che Silvetti ha definito l’operazione verità riguardo la situazione economica di Conerobus, Simonella che è anche assessore al trasporto pubblico ribadisce ciò che ha spiegato anche qualche settimana fa: «l’azienda, come tutte le aziende pubbliche italiane di trasporto pubblico locale, viene da due anni di pandemia dove c’è stato un crollo dell’utenza e che ancora non è tornata ai livelli pre-covid - spiega - e poi la batosta del caro carburante».

La coalizione

Intanto ci sono movimenti dentro la coalizione di centrosinistra e in casa Pd. La domanda che in molti si pongono è: quale ruolo avrà l’altro competitor delle primarie, Carlo Pesaresi. Anche perchè seppure sconfitto, ha con sé un patrimonio di 1.913 voti (solamente 45 in meno di Ida Simonella). E lasciare che si disperdano vorrebbe dire mettere In seria discussione il risultato finale. L’auspicio, da parte del centrosinistra, è che Pesaresi metta in piedi una sua lista. Ma su questo ancora tutto tace. Nonostante ciò, dicono: «non c’è nessun nervosismo - afferma Simonella - siamo sereni, compatti e operativi». «Siamo al lavoro sul programma - spiega Simone Pelosi, segretario comunale del Pd - e a breve faremo un passaggio pubblico per spiegare minuziosamente il nostro progetto di governo». Al momento la coalizione di centrosinistra si compone di 5 liste: Pd, Articolo 1, Area Popolare (che fa capo al presidente di Prometeo, Marco Gnocchini), il terzo polo ovvero il partito di Carlo Calenda - Azione, la lista civica Ancora per Ancona e Progetto Ancona 2023 - Ambiente Quartieri e Sport che fa capo ai verdi Michele Polenta (assessore all’Ambiente) e Diego Urbisaglia (consigliere comunale). «Ma altre realtà - precisa Pelosi - sono in procinto di nascere».