Litigano sotto i palazzi, poi volano pugni e scatta un arresto

ANCONA - Lite tra due ragazzi: uno finisce in ospedale, l’altro viene arrestato. È quanto accaduto oggi pomeriggio in via Torresi.

Un uomo di origine messicana e un ragazzo di vent’anni di origine straniera a quanto si apprende avrebbero iniziato a litigare per motivi ancora da chiarire. Il ventenne ha colpito il messicano che è finito ko. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ragazzo all'ospedale di Torrette. Le Volanti della polizia invece, intervenute sul posto, hanno arrestato l’aggressore che non ha voluto fornire spiegazioni del perché sia scattato il parapiglia. Lunedì per lui si terrà l’udienza di convalida. Nel frattempo si trova agli arresti domiciliari.