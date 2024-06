Un volo di oltre dieci metri dal tetto dell'abitazione, inutili i soccorsi: muore un 94enne

SANTA MARIA NUOVA – La tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 8.30, in via Risorgimento a Santa Maria Nuova. Per cause ancora in fase di accertamento, un anziano è precipitato dal tetto – che aveva raggiunto passando dal lucernario – della sua abitazione: l’impatto, dopo un volo di oltre 10 metri, non ha lasciato scampo al 94enne. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con il personale sanitario del 118, l’automedica e le forze dell’ordine, oltre all’eliambulanza atterrata nelle vicinanze, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. A dare l’allarme una vicina di casa, la quale ha visto il corpo dell’anziano, momentaneamente solo nella sua casa dopo che la persona che lo assisteva era uscita per fare la spesa.