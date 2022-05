Vola dal quinto piano del suo appartamento, inutili i soccorsi: muore un uomo

FALCONARA - Tragedia nella notte in una palazzina nel centro della città. Un uomo quasi quarantenne è volato dal quinto piano del balcone piombando sull’asfalto dopo un volo di circa 12 metri.

La vittima, a quanto si apprende, avrebbe scavalcato il parapetto di casa per poi lanciarsi nel vuoto. Si tratterebbe quindi di un gesto volontario. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Accorsi anche i carabinieri per far luce sulla dinamica del gesto.