Linea mobile ko, Vodafone: «Disservizio di due ore, i nostri tecnici subito al lavoro»

«Vodafone informa che il servizio di rete mobile è stato ripristinato a partire dalle ore 12,00. L’azienda, nello scusarsi con i propri clienti per i disagi, comunica che i tecnici sono intervenuti tempestivamente per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile». Così chiarisce in una nota l'azienda di telefonia mobile dopo il down di questa mattina.

Tantissime le segnalazioni da parte di persone rimaste senza la rete internet e telefonica in tutta la provincia di Ancona. Sui social messaggi come: «Segnale completamente assente - scrive un utente su Facebook - nessuna chiamata ne internet nella zona di Palombina». O ancora: «Montemarciano segnale assente, non posso né fare né ricevere chiamate e nemmeno navigare, non ho più il wifi».

Alle ore 12 il problema sembrerebbe essere rientrato. Circa l'origine del disservizio l'ufficio stampa fa sapere: «I nostri tecnici stanno cercando di saperne di più e si sono messi subito al lavoro per ripristinare la situazione in tempi brevi».