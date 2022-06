Da 15 anni senza un tetto ma la radio ora suona per Anna: la sorpresa al suo compleanno

ANCONA - Un compleanno speciale quello festeggiato da Anna, la donna che vive da anni in un container in mezzo alla vegetazione a Posatora. AnconaToday aveva raccontato la sua storia qualche settimana fa. Ieri i City Angels, capitanati da mamma coraggio Patrizia Guerra , le hanno fatto un regalo per celebrare i suoi 43 anni. Una torta, un pacco regalo con all'interno una radiolina ma, soprattutto, le è arrivata una scarica di affetto da parte di amici e conoscenti.

La sua vita è stata tutt'altro che semplice. Come lei stessa racconta: «Sono stata abbandonata quando avevo pochi mesi poi sono stata data in affido a sette anni. Mia madre adottiva si è ammalata e io mi occupavo di tutto. A 14 anni ho conosciuto un uomo molto più grande di me. Ci siamo sposati quando avevo 17 anni perché sono rimasta incinta ma lui mi ha creato una marea di problemi. A otto mesi e mezzo di gravidanza ho perso il bambino, è stato il dolore più grande che una donna può immaginare». A questa perdita enorme si aggiungono i disastri finanziari: «Mio marito - prosegue - ha avuto problemi con gli usurai e ci hanno pignorato casa». Dopo qualche anno è rimasta nuovametne incinta e questa volta ha messo al mondo una bimba tornando a vivere dai genitori. Morti loro la proprietaria di casa l'avrebbe sfrattata «e sono dovuta tornare in strada». Così oggi vive in un container malconcio tra gli scarti di cibo e la sporcizia. «Se dovessimo raccontare al mondo cos'è l'amore - si legge nella lettera che gli Angels hanno scritto per la festeggiata - gli racconteremmo la tua storia e tutti rimarebbero a bocca aperta. Sei una donna forte, coraggiosa, determinata che ha degli occhi che parlano. Ci conosciamo da poco ma ti vogliamo un mondo di bene, buon compleanno Anna».