Focolaio Covid nella casa di riposo: i contagiati aumentano ancora

JESI - Focolaio alla casa di riposo: i contagi nella struttura Vittorio Emanuele II salgono a 58. Passano invece da 18 a 16 gli operatori socio-sanitari che risultano positivi al tampone. Gli altri due potranno tornare al lavoro. Alcuni degli ospiti presentano la febbre ma non ci sarebbero situazioni preoccupanti nella casa per anziani di via Gramsci.

«Grazie al fatto che praticamente a tutti era stata somministrata la terza vaccinazione - aveva fatto sapere l'Asp 9 in una nota - gli anziani contagiati sono in buone condizioni di salute e solo per tre di essi è stato previsto il ricovero: uno in ospedale nel reparto Covid, gli altri due in Rsa. I medici dell’Usca monitorano quotidianamente la situazione e verificano che tutti i parametri, a partire dalla saturazione, siano normali».