Alla casa di riposo dopo il maltempo torna la normalità: ripristinate le parti danneggiate

JESI- Tornata tranquilla la situazione alla casa di riposo di Via Gramsci dopo il maltempo di ieri sera che ha provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto di un corridoio posto al secondo piano ed il conseguente allagamento del pavimento sottostante. I sei anziani che alloggiavano nelle tre stanze attigue, comunque non interessate minimamente dalle infiltrazioni, sono stati trasferiti in via precauzionale in altre camere della struttura.

Acqua è filtrata anche nel refettorio, ragion per cui la colazione questa mattina è stata servita nelle stanze. Il personale dell’Asp e della cooperativa che gestisce il servizio della casa di riposo, anche con il supporto del personale del Comune di Jesi, ha provveduto a ripristinare il tutto, riportando la situazione alla piena normalità. Resta da ripulire l’esterno dove un albero è caduto nel cortile di ingresso e dove pioggia e vento hanno creato, come un po’ dappertutto in città, caduta di rami e fogliame.