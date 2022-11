Una vita da maratoneta e volontario della Croce Gialla di Ancona. Si è spento nella notte Ferdinando Corradini

ANCONA - Si è spento questa notte (7 novembre) all’età di 83 anni Ferdinando Corradini, ex autotrasportatore per tanti anni in servizio nella Baldoni Liquori e poi per la Bontempi. L’anziano era da molto tempo malato di Alzheimer e ricoverato in una struttura apposita. Purtroppo, nonostante la forte fibra che l’ha sempre contraddistinto, Ferdinando Corradini si è arreso questa notte. Lascia i figli Calogero e Corrado e i 3 amatissimi nipoti. Originario di Treia, Corradini è molto conosciuto ad Ancona per essere stato molto attivo nel sociale. Infatti per circa 25 anni ha militato come volontario nella Croce Gialla nel ruolo di autista di ambulanze. Ma lo sport, in particolare la maratona, era da sempre una sua grande passione. Tanto che ha partecipato per ben 3 volte alla Maratona del Conero, ha corso la 100 chilometri del Passatore e l’Abisso Ussita. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina 9 novembre alle 10 alla Chiesa delle Grazie.