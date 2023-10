Tra piccole e grandi emergenze, alla scoperta dei vigili del fuoco: sedi aperte in tutta la provincia

Anche i vigili del fuoco della provincia di Ancona partecipano alla settimana della protezione civile tenendo aperte le sedi operative territoriale pronti ad accogliere chiunque vorrà visitarle dalle 9 alle 12, di domenica 15 ottobre. Nel corso delle visite verranno illustrate le funzioni operative degli uomini, delle sedi e dei mezzi a disposizione per “far comprendere” le modalità operative nei soccorsi quotidiani, ma anche nelle piccole e grandi emergenze alle quali il Corpo nazionale del vigili del fuoco e sempre in prima linea e pronto a dare risposte.

L’obiettivo della settimana nazionale è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambente. Perciò appuntamento nelle sedi di Ancona, Arcevia, Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia nella mattinata di domenica prossima per una visita istruttiva e particolare ad un Ente dello Stato preposto alla tutela della cittadinanza in caso di emergenza.