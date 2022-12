Sbaglia il giorno dell'appuntamento in ambulatorio, niente visita: va su tutte le furie e se la prende con l'auto di una dipendente

FABRIANO - Incappucciato e con la mascherina, prova a staccare i fili delle videocamere dal quadro elettrico del distretto sanitario, poi spacca gli specchietti dell'auto di una dipendente. A finire nei guai è stato un 50enne fabrianese che, secondo le ricostruzioni, è stato tradito da portafogli e documenti lasciati poco prima in sala di attesa.

L'uomo aveva dato in escandescenze poco prima proprio all'interno della struttura. Ai poliziotti che lo hanno rintracciato ha raccontato di essere andato su tutte le furie per la mancata possibilità di essere sottoposto a una vistia prenotata da diverso tempo. Il 50enne era però in torto per aver sbagliato il giorno dell'appuntamento. Per lui è scattata la denuncia.