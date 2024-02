Guardia costiera di Ancona: visita alla capitaneria di porto del Prefetto Saverio Ordine

ANCONA - Questa mattina il nuovo Prefetto di Ancona Saverio Ordine, si è recato in visita istituzionale presso la Capitaneria di porto di Ancona sede di Direzione Marittima delle Marche, dove è stato accolto dal Direttore Marittimo delle Marche Contrammiraglio Donato De Carolis. Dopo la resa dei saluti e degli onori, il Prefetto ha incontrato il personale della Capitaneria di porto e, successivamente, al fine di avere un quadro generale delle delicate ed importanti funzioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ha assistito ad un breve briefing.

Durante tale presentazione, che ha riguardato l’intero ambito del Comando Regionale, particolare attenzione è stata posta all’attività portuale della Regione Marche e del porto di Ancona ed alle mansioni a carattere operativo svolte della Guardia Costiera, concernente, in via prioritaria, le materie del soccorso (S.A.R.) e l’attività di polizia marittima e di giudiziaria a tutela dell’ambiente e della pesca, nonché i principali risultati conseguiti nelle varie attività operative. L’incontro si è concluso con sincere parole di apprezzamento e plauso da parte del Prefetto, che ha espresso la propria particolare soddisfazione per l’operato ed i risultati conseguiti dalla Guardia Costiera della Regione Marche, sia nell’attività preventiva che in quella repressiva.