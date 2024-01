GDF Ancona: visita del prefetto di Ancona Saverio Ordine al comando regionale Marche

ANCONA - Questa mattina il Prefetto della Provincia di Ancona Saverio Ordine, si è recato in visita al Comando Regionale Marche presso la sede della Caserma “Paolini”, dove, dopo gli onori di rito, è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Alessandro Barbera, unitamente al Comandante Provinciale di Ancona, Generale di Brigata Carlo Vita, e a tutti i Comandanti dei reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia anconetana.

Nell’occasione, in ragione delle funzioni che il Prefetto Ordine riveste di coordinatore regionale delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza ai fini del mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica in tutta la regione, il Prefetto ha incontrato anche tutti i comandanti provinciali della Guardia di Finanza delle Marche. È seguita una riunione illustrativa del contesto macroeconomico e dei principali risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza sul territorio regionale nell’ultimo anno a tutela della legalità economico finanziaria ed in materia di ordine e sicurezza pubblica nel corso della quale il Generale di Divisione Barbera si è soffermato, in particolar modo, sugli aspetti nevralgici della regione e della provincia di Ancona meritevoli di particolare attenzione sul piano della tutela economico-finanziaria.

Successivamente, il rappresentante del Governo ha potuto visitare la Sala Operativa del Comando Provinciale di Ancona dove il Gen. Vita ha mostrato i principali applicativi operativi in uso alle Fiamme Gialle. In seguito, il Comandante Regionale ha accompagnato l’Autorità prefettizia presso gli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona, dove sono stati ricevuti dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale. Nell’occasione il Prefetto ha avuto modo di assistere a bordo del Guardacoste ‘’G.215 Finanziere Bertoldi’’ ad una simulazione di un inseguimento a mare nelle acque antistanti il Conero. Al termine dell'incontro, il Prefetto Ordine ha espresso un sentito ringraziamento per l’attenzione riservatagli nel corso della sua visita, manifestando il vivo apprezzamento per l’Alto Servizio reso dalla Guardia di Finanza alla collettività, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia con le quali la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Prefetto, opera quotidianamente, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a salvaguardia dei cittadini.