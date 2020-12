Carabinieri, il generale di corpo d'armata Ilio Ciceri in visita al comando marchigiano

Il generale di corpo d’armata Ilio Ciceri, comandante interregionale di Roma, in visita questa mattina, venerdì 11 dicembre, presso il comando della legione carabinieri Marche per porgere gli auguri in occasione delle festività natalizie. L'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della legione, generale di brigata Fabiano Salticchioli alla presenza di tutti i militari della legione e dell'ispettore regionale Marche dell'associazione nazionale carabinieri.

Il generale Ciceri ha ricordato i militari caduti quest'anno durante l'emergenza sanitaria e, in occasione della visita, ha consegnato un encomio concesso dal capo di stato maggiore della difesa al comando legione carabinieri Marche per l'opera che i militari hanno svolto durante la pandemia. Si è congratulato per il lavoro eseguito sempre con grande dedizione, entusiasmo e attenzione alla popolazione.