Jesi, celebrata la Virgo Fidelis: presenti i carabinieri ed una rappresentanza dei sindaci

JESI - Questa mattina nel Santuario della Madonna delle Grazie, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri, il Monsignor Gerardo Rocconi, Vescovo di Jesi, ha officiato la Santa Messa alla presenza delle Autorità locali, di una folta rappresentanza dei sindaci dei Comuni nella competenza territoriale della Compagnia Carabinieri di Jesi, e dei Carabinieri in servizio ed in congedo.

La ricorrenza fu ufficialmente proclamata l'8 dicembre 1949 da Sua Santità Pio XII il quale fissò la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e dell’anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del I Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. È stata celebrata, inoltre, la “Giornata dell’Orfano”: sono stati ricordati tutti i Carabinieri che, in pace e in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio e con loro tutti i familiari, che ne hanno sopportato la perdita. Era presente il Francesco Diaschi, figlio del Brigadiere Medaglia di Bronzo al Valor Civile Giuseppe Diaschi, già effettivo al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, caduto in servizio il 2 settembre del 1979, al quale è stato rivolto un commosso pensiero.

Nel corso della Funzione religiosa, il Vescovo ha anche benedetto la scultura della Virgo Fidelis realizzata e donata ai Carabinieri di Jesi dall’artista Angelo Melaranci.