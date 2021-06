«Rapinato da due ragazzi», ma la storia è diversa: denunciato per violenza sessuale

Incontra una donna per consumare hashish, con la promessa di ottenere anche una prestazione sessuale. Dopo il rifiuto di lei nel concedersi, il 45enne avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. E’ la ricostruzione dei carabinieri del Norm di Ancona, che hanno denunciato il senza fissa dimora con le accuse di violenza sessuale, calunnia e spaccio di stupefacenti.

Il 45enne, secondo quanto emerso, aveva denunciato ieri pomeriggio di essere stato vittima di una rapina in via del Canale, indicando come aguzzini due nigeriani. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato l’uomo che aveva chiesto il soccorso, i due africani e una 25enne dominicana che, secondo quanto poi ricostruito, era stata approcciata dal 45enne offrendo lo stupefacente in cambio di sesso. E i nigeriani? I militari hanno appurato che erano intervenuti in difesa della ragazza molestata, di loro conoscenza. La perquisizione a carico del 45enne ha portato alla luce 8 grammi di hashish