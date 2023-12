Molesta una donna mentre dorme alla Caritas, senzatetto condannato per violenza sessuale

SENIGALLIA - Si era infilato nel letto di una donna, strusciandosi addosso a lei con i genitali. Solo un equivoco per l'imputato, che dopo la denuncia della vittima aveva sostenuto di aver sbagliato letto e stanza. Per la donna invece, che dormiva con il figlioletto accanto a lei, quello sarebbe stato un tentativo di abuso sessuale finito male. Il fatto risale al 22 dicembre del 2018, in una struttura della Caritas che funge da dormitorio per clochard e persone povere. A commettere gli atti sessuali un 50enne croato, ospite dell'associazione. L'uomo è finito a processo per violenza sessuale e oggi il collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini lo ha condannato ad un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa e riconosciuta la forma più lieve del rato. La donna che avrebbe importunato è una 30enne senegalese, anche lei appoggiata della stessa struttura con tutta la sua famiglia.

Oltre a figlio era ospite anche il marito che quella mattina però si era già alzato per andare al lavoro. Tutta la famigliola infatti si trovava nella struttura perché la loro casa era diventata inagibile a causa di un incendio. Alle prime luci del giorno il croato si era svegliato per andare in bagno. Tornando a letto aveva sbagliato stanza, stando alla sua versione, e si era infilato nel letto della donna, indossando solo un paio di pantaloncini corti. La 30enne si era sentita appoggiare i genitali addosso e aveva iniziato ad urlare. In suo aiuto era accorso il personale della struttura che gestiva gli alloggi ed era stata chiamata la polizia. La donna aveva poi denunciato il senzatetto. L'imputato era difeso dall'avvocato Michele Zuccaro. La difesa valuterà il ricorso in appello.