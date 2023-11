«Usciamo a fare un giro», poi abusa di una minorenne. Scoperto tutto grazie ad un tema a scuola

ANCONA – Ha raccontato in un tema, fatto a scuola, un abuso sessuale che non era riuscita a raccontare in famiglia. Vittima una minorenne. A raccogliere il suo grido di aiuto è stata una professoressa, la docente che aveva dato la traccia in classe, ai suoi alunni, facendoli parlare di una esperienza estiva. L'insegnante ha segnalato il caso ai genitori della ragazzina, che ha meno di 16 anni e vive nell'hinterland anconetano. Ad approfittare di lei sarebbe stato un 20enne, conosciuto nel bar sotto casa, ora indagato. I fatti risalgono a questa estate ma sono emersi solo ora che la minorenne è stata sentita dal gip con la formula dell'incidente probatorio. La sua testimonianza è stata cristallizzata questa mattina, al tribunale di Ancona, in una aula protetta. Davanti al giudice, con tutte le cautele del caso, la minorenne ha cercato di ripercorrere la sera in cui sarebbe stata violata nella sua intimità, si tratterebbe di palpeggiamenti. Un atto dovuto ascoltarla dopo la segnalazione dell'insegnante che ha innescato un meccanismo a catena fatto di genitori, assistenti sociali, forze dell'ordine e Procura. A settembre la ragazzina ha scritto un tema a scuola raccontando cosa le era accaduto a giugno.

L'insegnate che ha corretto il compito ha informato subito i familiari con cui la giovanissima non si era confidata, forse per vergogna. Solo alcune amiche avrebbero raccolto le confidenze fatte dopo quella uscita con il 20enne. Stando alle accuse, che hanno portato la Procura ad indagare il maggiorenne per gli abusi commessi, il 20enne avrebbe contattato la minorenne sui social, dopo averla conosciuta al bar. L'avrebbe invitata ad uscire e lei ha accettato. Il giorno dei fatti lui sarebbe andato a prenderla in auto e poi l'avrebbe portata in un appartamento di sua proprietà per vedere un film. In casa l'avrebbe portata in camera da letto e baciata. Poi l'avrebbe spogliata, si sarebbe spogliato anche lui, e l'avrebbe toccata nelle parti intime. Voleva andare anche oltre ma la minorenne si è opposta e ha chiesto di essere riportata a casa. Lui avrebbe titubato anche nel riaccompagnarla.