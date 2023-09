«Andiamo di sopra a giocare». Zio orco abusa di 4 sorelle, a processo per violenza sessuale

ANCONA - È stato un pianto a scuola, di una adolescente, a far scoprire una vicenda orribile: uno zio che avrebbe abusato di quattro sorelle, sue nipoti. L’uomo, un 46enne campano, è accusato di violenza sessuale aggravata, violenza privata e tentata violenza sessuale. Su una delle sorelle, che all’epoca dei fatti avevano tra i 13 e i 17 anni, il suo scopo non si sarebbe compiuto perché la minore era riuscita a divincolarsi prima. Ora lo zio orco rischia 13 anni di carcere. A tanto ammonta la richiesta di condanna del pm Paolo Gubinelli, formulata ieri a conclusione della requisitoria nel processo che l’imputato ha in corso al tribunale di Ancona, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. La vicenda risale ad un periodo che va dal 2012 al 2015, in un comune dell’ entroterra. Solo nel 2017 però è stata fatta denuncia dalla madre delle ragazzine ai carabinieri. A scuola una delle figlie era scoppiata a piangere e aveva confidato ad una insegnante che c’era un adulto che l’aveva importunata.

Informata la famiglia la studentessa, aveva 15 anni, aveva poi raccontato tutto alla madre, rivelando la violenza sessuale commessa su di lei dallo zio, muratore, quando aveva solo 13 anni. Uno zio acquisito perché era il compagno della sorella della madre (oggi i due non stanno più insieme). L’abuso sarebbe avvenuto nel 2015, nella casa dell’uomo, dove lei e le sorelle andavano spesso e si fermavano anche a dormire. L’imputato l’avrebbe attuata con una scusa al piano superiore della casa e poi trascinata sul letto della camera dove chiudendole la bocca con una mano avrebbe abusato di lei. Poi l’avrebbe anche minacciata: «Se racconti qualcosa faccio uccidere la tua famiglia». All’imputato viene contestata per questo anche la violenza privata.

Dopo la confessione della prima sorella anche le altre hanno parlato dipingendo uno scenario terribile. Sono cinque gli episodi contestati all’uomo, in un caso una delle sorelle era riuscita a fuggire. Negli altri l’uomo non si sarebbe spinto fino al rapporto completo ma avrebbe allungato solo le mani sulle sorelle per palpeggiarle. In tre si sono costituite parte civile con l’avvocato Monica Bisio. L’imputato, rimasto indagato sempre a piede libero, è difeso dall’avvocato Rosanna Rossini. Rigetta ogni addebito. Sulle violenze non ci sarebbero riscontri oggettivi se non la parola delle vittime. La sentenza il prossimo 5 ottobre.