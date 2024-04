«Dopo un passaggio voleva abusare di me e mi ha puntato una pistola». Era falso, assolto molestatore

ANCONA - Aveva chiesto un passaggio ad un conoscente per raggiungere il capoluogo dorico da Jesi ma durante il tragitto sarebbe stato abusato una prima volta e poi minacciato con la pistola per un secondo rapporto sessuale. Una storia inquietante, riferita da un giovane del Ghana che aveva poi sporto denuncia ai carabinieri. Il ragazzo quel giorno, era febbraio 2018, appena 20enne, doveva recarsi in un centro sportivo. A Jesi è salito a bordo della vettura di un 71enne che è finito a processo per violenza sessuale. Oggi il procedimento è arrivato a conclusione con una sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste». Così ha deciso il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. L’imputato era difeso dall’avvocato Federica Guarrella. Stando alle accuse il 71enne avrebbe allungato le mani al giovane durante il trasporto, poco dopo la loro partenza, toccando nelle parti intime. Arrivati a Castelferretti l’anziano si è fermato e avrebbe tirato fuori una pistola, di quelle a salve come accertato in seguito, con un tappo rosso, per pretendere un rapporto sessuale con il ragazzo. Il ghanese sarebbe riuscito a disarmarlo buttando la pistola fuori dalla vettura. Poi sarebbe fuggito via a piedi spaventato.

Il 71enne lo avrebbe raggiunto convincendolo a tornare in auto per proseguire il viaggio. Ma ci sarebbe stato un altro approccio tanto che per far fermare la vettura il ghanese avrebbe mandato fuori strada l’uomo. Poi sarebbe sceso per scappare definitivamente, all’altezza di Falconara. Il giovane si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’anziano. I militari avevano perquisito casa e auto. Il 71enne spontaneamente aveva consegnato l’arma risultata appunto di quelle a salve. Sotto il sedile della vettura aveva i proiettili specifici. La vittima si è resa irreperibile durante il processo. Basarsi solo sulla testimonianza resa all'epoca dei fatti è stato contestato dal legale. Il ghanese è stato un periodo ospite della Caritas poi si è ricongiunto con i familiari in Ghana. Un testimone della difesa è stato sentito in merito al fatto che aveva visto i due ad Ancona il giorno delle presunta violenza. L'anziano stava caricando il cellulare del giovane. Nelle denuncia la vittima aveva sostenuto di essere riuscito a fuggire a Castelferretti, quindi prima di arrivare ad Ancona.