Sesso al parco in cambio della droga, 24enne condannato per violenza sessuale

ANCONA – Lei si era recata da un amico, in un rudere abbandonato vicino alla Cittadella, in cerca di droga. Nel casale aveva trovato anche un altro ragazzo, del Ghana, che dopo averle dato dell'eroina, consumata tutti e tre insieme, pretendeva in cambio del sesso. Al suo rifiuto lui avrebbe cercato di prenderla con la forza palpandole i seni e denudandola. Era il 10 ottobre del 2020 e dopo due giorni la polizia aveva rintracciato l'aggressore perché la vittima aveva fatto una denuncia formale. Per il trauma era dovuta ricorrere anche alle cure del pronto soccorso. A due anni dai fatti oggi è arrivata la condanna a 24 mesi di carcere, per violenza sessuale, per il ghanese, 24enne senza fissa dimora. La pena è stata inflitta dal collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Prima della sentenza è stata sentita la vittima, una 26enne dominicana, che è arrivata in tribunale scortata dalla polizia penitenziaria perché detenuta per altra causa. La giovane non ricordava bene i fatti ma ha confermato quando dichiarato all'epoca. Quella notte aveva raggiunto il parco Pacifico Ricci, con un suo amico, quello con cui aveva consumato eroina nel rudere. Insieme si erano allontanati dalla Cittadella dopo che il ghanese aveva cercato di abusare della ragazza.

L'imputato però si era presentato al parco e preso un bastone avrebbe percosso la 26enne intenzionato ad avere un rapporto sessuale con lei. Stando alle accuse le avrebbe strappato via i pantaloni, la maglia e gli slip, palpeggiandola mentre si trovata sopra di lei. Poi si era accorto che la ragazza aveva il ciclo e solo questo lo avrebbe fatto desistere a consumare un rapporto sessuale completo. Lei era fuggita via con il suo amico e aveva telefonato alla polizia per chiedere aiuto. Sul posto era arrivata una ambulanza che aveva portato la dominicana in ospedale per le cure. Dopo due giorni la squadra mobile aveva rintracciato il ghanese ma non era scattata nessuna misura cautelare. Nel processo che si è concluso ieri il 24enne era accusato anche della cessione di droga ma da questa imputazione è stato assolto. L'eroina non sarebbe stata sua ma dell'amico della vittima.