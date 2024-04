«Papà mi toccava». I giudici lo assolvono dalla violenza sessuale

SENIGALLIA - Accusato di abusi sulla figlia quando aveva 11 anni. «Papà mi toccava». Lo aveva confessato lei stessa, alla madre, ma a distanza di anni, dopo un sfogo adolescenziale. Aveva 14 anni quando ha raccontato che forse quegli abbracci che il padre le dava infilandosi nel suo lettino quando dormiva non erano gesti affettuosi. Nulla di tutto ciò. Dopo due anni tenuto sotto accusa il collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini ieri ha assolto un imprenditore di 50 anni “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di violenza sessuale. L’uomo doveva rispondere anche di minacce alla moglie. È stata proprio la consorte, ad ottobre 2022, a chiamare i carabinieri per denunciarlo per entrambi i reati. C’era una crisi coniugale in corso, moglie e marito si stavano separando, discutevano di questioni economiche. La figlia le aveva fatto le confidenze un anno prima. Sentita in forma protetta, la ragazzina è ancora minorenne, aveva fornito ricordi confusi.

Stando a quelle confidenze il papà si sarebbe infilato più volte, di notte, nel lettino con la figlioletta, abbracciandola più del dovuto e sfiorandole in quelle occasioni le parti intime. I fatti risalirebbero tra il 2017 e il 2018. Nel dibattimento, l’imputato era difeso dall’avvocato Alessandro Calogiuri, sono stati sentiti una zia della minore, il pediatra, insegnanti e portati in aula il diario di quando era bambina, mostrate le letterine di Natale che la figlia scriveva al padre in occasione delle feste e dove mostrava un affetto smisurato e nessun accenno o indizio per le violenze che avrebbe subito. Fornite anche le conversazioni whatsapp che padre e figlia si sono scambiati per anni. Il pm Ruggiero Dicuonzo aveva chiesto una condanna a 4 anni. Mamma e figlia erano parte civile nel processo con l'avvocato Giuseppe Muzi. La Procura potrà fare appello.