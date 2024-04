Si confida con una coetanea: «Papà ha abusato di me». L’amica fa partire la denuncia

ANCONA - Avrebbe abusato della figlia minorenne per due anni. Un’accusa pesante, rivolta ad un padre a cui il tribunale di Minori ha sospeso la patria potestà. A denunciare i fatti, avvenuti tra il 2021 e il 2022, è stata una amica della ragazzina, che oggi ha 17 anni, a cui la vittima aveva fatto delle confidenze. La denuncia è di ottobre scorso, fatta alla polizia, e questa mattina la 17enne è stata sentita dal gip Carlo Masini in incidente probatorio, per cristallizzare la sua testimonianza che varrà come prova nel caso si arrivi ad un processo. Gli abusi, che hanno portato il padre a rispondere dell'accusa di violenza sessuale e la madre ad essere indagata in concorso morale (avrebbe saputo ma taciuto), si sarebbero consumati tra le mura domestiche quando i due rimanevano da soli. La ragazzina avrebbe raccontato alcuni fatti alla madre che nel 2022 l'ha allontanata dalla casa familiare e fatta ospitare in quella dello zio materno, forse nel tentativo di tutelarla e far finire così la brutta vicenda.

Il nucleo in cui gli abusi sono accaduti è una famiglia straniera. La minore, una volta che si è sentita al sicuro in una nuova casa, si è confidata con una amica conosciuta con il cambio di abitazione ed è stata lei a denunciare in questura i fatti. La minorenne è stata allontanata dai familiari e messa in una struttura protetta. Padre e madre sono stati sentiti in questura e il padre, dopo essere stato interrogato, è ripartito per il paese d'origine e non è più tornato. Avrebbe negato tutto. La minore è affidata ad un tutore, l'avvocato Michela Dentici, ed è assistita dall'avvocato Giulia Remia. I genitori sono difesi dagli avvocati Francesca Petruzzo e Andrea Coen. Il fascicolo d'indagine è coordinato dalla procuratrice aggiunta Valentina D'Agostino. L’inchiesta è ancora in una fase iniziale e tutte le accuse sono da dimostrare.